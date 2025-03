Pixel et caetera

PROBABILITÉ. Dans cet océan d’informations anxiogènes, gardons foi dans l’avenir. Et l’avenir, à la petite semaine, c’est dans l’horoscope qu’il se lit. Exemple: dans le magazine Coopération de cette semaine pour le signe du Cancer (au hasard): «Le Cancer joue et gagne dans divers domaines. L’immobilier lui est favorable, les voyages également, mais qu’il soit prudent s’il s’aventure en mer.» Il est légitime de s’interroger sur les alignements planétaires du Cancer qui s’appliquent ces jours-ci à tous les Cancers partout sur Terre, qu’ils vivent en montagne ou au bord de la mer. Autrement dit, peut-on géolocaliser l’horoscope? Difficile à croire. Sauf si, et à condition qu’il soit du Cancer, un seul habitant par ici, après avoir réalisé une belle transaction immobilière, avait décidé au…