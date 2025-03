Quelle distance entre gravières et habitations?

AMÉNAGEMENT. Le Conseil d’Etat fribourgeois se dit prêt à introduire une distance de 100 mètres entre les gravières et les zones à bâtir dans la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC). Le gouvernement répond ainsi à une motion des députés vert’libéraux Daniel Savary (Avry-devant-Pont) et Sandra Lepori (Tinterin) qui propose d’inscrire une notion de distance sanitaire de 300 mètres, par analogie aux espaces pratiqués avec les éoliennes. «Cette distance pourrait être réduite à 200 mètres dans les cas particuliers de force majeure, où l’intérêt de l’exploitation pourrait primer sur celui des habitants voisins», estiment les deux motionnaires.

Le gouvernement propose de fractionner la motion en refusant la notion «de distance sanitaire», mais en appliquant son…