Récit d’une machine de mer

Huitième du dernier Vendée Globe avec en prime le nouveau record féminin sur la plus difficile des courses au large, Justine Mettraux a épaté les meilleurs marins du monde par sa maîtrise, son calme et son endurance. La Genevoise sera dimanche prochain à Bulle pour une conférence.

KARINE ALLEMANN

La performance est époustouflante, elle appelle tous les superlatifs et provoque l’admiration du public. Pour sa première participation au Vendée Globe, course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, Justine Mettraux s’est classée huitième, pulvérisant le record féminin de la compétition (76 jours, 1 heure, 36 minutes et 52 secondes). La plus célèbre et la plus difficile des courses au large est inhumaine. Elle génère les fantasmes les plus fous autour de ces…