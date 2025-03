Rémi Bonnet gagne «les bras croisés»

SKI-ALPINISME. Rémi Bonnet poursuit son sans-faute en Coupe du monde. Jeudi à Val Martello (Italie), le Charmeysan de 30 ans a gagné la course individuelle devant le Français William Bon Mardion. Son avance confortable (1’30 après 1 h 23 d’effort) lui a permis de célébrer en croisant les bras à l’arrivée. «Je suis content et fier d’inscrire mon nom à l’histoire de cette course technique qui propose du vrai ski-alpinisme», savourait le lauréat gruérien au micro de la fédération internationale. Place au relais mixte ce samedi dans la station sud-tyrolienne. QD