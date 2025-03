Roman: Roberto Saviano rend hommage au juge anti-mafia Giovanni Falcone

Dans un époustouflant roman-enquête, Roberto Saviano rend hommage à Giovanni Falcone. Tout en décrivant la puissance tentaculaire de Cosa Nostra, il décortique les étapes qui ont mené à l’assassinat du plus célèbre juge antimafia.

ÉRIC BULLIARD

L’histoire est connue. Encore plus depuis le film Le traître de Marco Bellochio (2019) et l’extraordinaire documentaire Corleone, diffusé sur Arte (2020). Ou plutôt: on croyait connaître l’histoire de cette lutte contre Cosa Nostra, cette succession d’assassinats, cette traque sans fin. Et voici qu’on la redécouvre grâce à Roberto Saviano et à sa manière de la décortiquer dans ses moindres détails, de la raconter avec une précision et une puissance magistrales, en se concentrant sur le plus célèbre juge antimafia, Giovanni Falcone.

La fin de…