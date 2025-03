Succès de Gremaud, podiums pour Scaiola

SKI DE FOND. Les finales de l’Helvetia Nordic Trophy (HNT) se sont déroulées à La Fouly (VS) ce week-end. Samedi, le fondeur du SC Riaz Robin Gremaud a enlevé le sprint en U14 avant de se classer deuxième de la mass-start (5 km) le lendemain. Sur les mêmes épreuves, son camarade de club Paul Scaiola a fini deuxième et septième en U16. Résultats qui permettent au Vuadensois de 15 ans de terminer troisième au classement général final pour sa dernière année en junior. Il découvrira néanmoins cette catégorie dès vendredi à Goms (VS) pour les championnats de Suisse «longues distances». VT