Sur scène à La Tour-de-Trême: Thomas Dutronc, l’âge des p’tits bonheurs

Dans la foulée de son album Il n’est jamais trop tard, Thomas Dutronc revient à la salle CO2, ce vendredi.

ERIC BULLIARD

SAISON CULTURELLE. C’était il y a un peu plus de huit ans: à CO2, Thomas Dutronc présentait son album Eternels jusqu’à demain avec une décontraction sympathique, même si elle frôlait parfois la désinvolture. C’était son deuxième passage sur cette scène, après les Francomanias 2008. Ce vendredi, il est de retour à La Tour-de-Trême avec un nouveau disque, Il n’est jamais trop tard, sorti à l’automne.

Comme l’indique le titre, l’album évoque le temps qui passe et le désir de profiter de celui qui reste. Thomas Dutronc a franchi le cap des 50 ans, il a perdu sa maman Françoise Hardy, a récemment tourné avec son père Jacques. Autant d’occasions de faire le point et de…