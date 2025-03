Temps présent

RTS 1, JEUDI À 20 H 10

Covid, la très secrète origine du virus

Le Covid-19 a bouleversé nos vies, fragilisé nos démocraties et déstabilisé l’économie. Pourtant, cinq ans après, son origine reste un mystère total. Depuis le début de la pandémie, en Chine, mais aussi ailleurs, les administrations tentent d’étouffer l’affaire. Derrière ces mensonges, silences, secrets et manipulations se cache une vérité que notre enquête tente de révéler. Car la piste la plus crédible semble bel et bien celle d’une fuite de laboratoire. ■