Tout le monde ment 3

RTS1, VENDREDI, À 21 H 05

Dans cet épisode, le passé viendra frapper à la porte de Vincent Verner. Notre héros devra faire face à son ennemi juré Martial Tackian, PDG d’une gigantesque entreprise de traitement des eaux qui depuis vingt ans pollue la France en toute impunité. Verner connaît bien Tackian, c’est à cause de lui qu’il a été évincé de la police il y a 3 ans. Pour le Groupe des Affaires Sensibles, c’est la double peine, faire face à un ennemi redoutable et un Verner encore plus imprévisible… ■