Tout savoir sur «la hanche du sportif»

HÔPITAL FRIBOURGEOIS. Les douleurs de hanche chez les jeunes adultes, souvent sous-diagnostiquées, peuvent être le signe de pathologies comme le conflit fémoroacétabulaire. «Dans certains cas pourtant, il s’agit d’un signal d’alarme de l’articulation qui nécessite alors une prise en charge précoce et spécialisée afin d’en traiter la cause, et éventuellement prévenir le développement d’une arthrose», lit-on dans un communiqué de l’HFR annonçant la tenue d’une conférence publique sur le sujet, ce lundi 31 mars à 18 h, à l’HFR Fribourg (auditoire Jean-Bernard, 9e étage). Elle réunira médecins orthopédistes, physiothérapeutes et préparateur physique – la team du HFR Sport – pour expliquer les causes, les traitements possibles et les enjeux du retour au sport. L’entrée est gratuite, mais les…