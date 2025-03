Trois soirées pour le vernissage de Manon Mullener

LA SPIRALE. Lauréate d’une bourse de mobilité de l’Etat, la pianiste Manon Mullener a séjourné quatre mois à New York, où elle a pu enregistrer l’album Stories. Ce disque sera verni à La Spirale, à Fribourg, vendredi (complet), samedi (20 h 30) et dimanche (17 h). Manon Mullener se produira en quintet, pour présenter ces huit histoires issues de rencontres avec une grand-mère cubaine de 95 ans, un chauffeur de taxi mexicain, un New-Yorkais amateur d’opéra… A noter que Stories est prolongé par une exposition, également visible à La Spirale, jusqu’au 1er juin, les soirs de concert. Les illustrations de Mathilde Ducrest, autrice de BD basée à Bruxelles, dialoguent avec le jazz de Manon Mullener, que l’on peut écouter via des codes QR. www.laspirale.ch. EB