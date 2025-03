Trois spectacles en quatre jours

NUITHONIE. Riche fin de semaine du côté de Nuihtonie, à Villars-sur-Glâne, où trois spectacles figurent au programme, en plus de Midi théâtre Mmmh, les ortolans! qui se joue encore ce jeudi. Dans une mise en scène de Lorenzo Malaguerra et Philippe Soltermann, Le projet Hugo

- de quoi demain sera-t-il fait? rend hommage au géant des lettres françaises (jeudi). Pascal Rinaldi, Denis Alber et six comédiens, chanteurs et chanteuses ont conçu ce spectacle musical et choral qui «se veut un portrait-robot bouillonnant et foisonnant» de l’auteur des Misérables.

Dans la petite salle de Nuithonie, Emmerdements se joue à trois reprises, vendredi, samedi et dimanche. Mise en scène par Matthias Urban, la pièce est signée Antoine Jaccoud, dont on connaît la plume corrosive et la vision tragi-comique…