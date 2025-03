Un champion automobile et un «éco-aventurier» sont attendus

APÉRITIF DE PRINTEMPS. Pour son 29e Apéritif de printemps, la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF) fera un focus sur le «potentiel du développement de la mobilité durable», annonce-t-elle. Agendé au 24 mars, au Centre TPF de Givisiez, l’événement accueillera «l’éco-aventurier» Raphaël Domjan qui présentera le projet SolarStratos. Ce dernier consiste à rejoindre la stratosphère (25 000 mètres d’altitude) «sans recourir à aucun carburant fossile». En amont de la manifestation, la CCIF réunira le champion du monde 2016 de Formule E Sébastien Buemi et des élèves de la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture de Fribourg. L’occasion de mettre en lumière les travaux de l’école, notamment ceux portant sur les moteurs thermiques et à hydrogène. Cet apéritif réunira…