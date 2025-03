Un succès d’entrée et des ambitions

VTT. Marwan Karim Barhoumi a parfaitement lancé sa saison. Le Bullois de 15 ans a remporté samedi la première étape de la Coupe de France U17 entre Marseille et Luminy. Un succès après lequel le vététiste de la Pédale bulloise ne courait pas forcément. «Gagner n’était pas l’objectif, reconnaît-il. Le niveau était relevé et c’était intéressant de me confronter à la manière de courir des Français, des Belges ou des Espagnols.»

Son succès avec près de quarante secondes d’avance, Marwan Karim Barhoumi l’a construit dans les 500 derniers mètres. «Je suis rentré sur le leader à un demi-tour de la fin, retrace celui qui courait sous les couleurs de l’équipe nationale. J’ai réussi à le dépasser en lui faisant l’intérieur, j’ai sprinté pendant une minute, et, quand j’ai relevé la tête, il n’était…