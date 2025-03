1

Il ne restera plus que trois kiosques indépendants à Bulle

L’ancestral Kiosque de la Promenade baisse le rideau.

De plus en plus rares, ces petites enseignes ne tiennent plus guère qu’à la vente des jeux de loterie.

Une clientèle de tous horizons se montre pourtant fidèle à ces lieux de vie.

YANN GUERCHANIK

COMMERCES. Un petit vieux s’avance tremblotant ve…