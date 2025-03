Une exposition sur la vie nocturne des poussins, poules et autres animaux au Musée d'histoire naturelle

La quarantième exposition «Poussins» du Musée d’histoire naturelle de Fribourg s’intéresse aux animaux côté nocturne.

LISE-MARIE PILLER

FRIBOURG. Tel un bateau ivre, un poussin fait la culbute et se retrouve sur le dos! Piaillements sonores et folle agitation des pattes… Rien à faire, il reste en position tortue. Ses congénères? Aucune aide à attendre de leur part, alors le petiot réussit finalement à se remettre d’aplomb, puis s’en va picorer.

Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, les stars duveteuses du Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF) sont de retour. La quarantième édition de la traditionnelle exposition «Poussins», réalisée en collaboration avec l’agence wapico, sera visible dès ce samedi et jusqu’au 4 mai. Cette année, l’exposition se demande ce «que font…