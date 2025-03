Une soirée lecture avec des inédits

BULLE. Pour sa nouvelle soirée, ce samedi à Bulle, l’association Les Hauts parleurs propose un concept légèrement différent. Il y aura certes des lectures à haute voix, accompagnées de musique, mais l’affiche annonce un programme «Jeunes talents – lectures inédites». Et le communiqué de presse précise qu’il s’agit d’une rencontre et d’un dialogue «entre des artistes confirmées et émergentes, toutes littéraires et sensibles».

Installée en Valais, autrice binationale suisse et espagnole, Béatrice Riand a guidé dans l’écriture trois jeunes plumes, qui liront, à La Porte à côté, les textes inédits issus de ce processus. La comédienne fribourgeoise Laetitia Barras s’est de son côté chargée de leur initiation à la lecture à haute voix.

En seconde partie, Laetitia Barras lira elle-même des…