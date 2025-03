Vevey: le Musée Jenisch se penche sur la relation de Philippe Jaccottet avec les peintres

Pour marquer les cent ans de la naissance de Philippe Jaccottet (disparu en 2021), le Musée Jenisch, à Vevey, consacre une salle à la relation du poète avec les peintres. Où ses mots font écho aux œuvres de Chagall, Giacometti, Morandi, Palézieux…

ÉRIC BULLIARD

C’est une exposition à l’image du poète, modeste et sobre. Une trentaine d’œuvres réunies dans une petite salle du Musée Jenisch, à Vevey, évoquent Philippe Jaccottet et ses peintres. Avec cet adjectif possessif qui souligne la proximité, amicale et/ou géographique: la plupart de ces artistes ont séjourné à Grignan, où l’auteur de La semaison s’est installé en 1953 et où il est décédé en 2021. Certains vivaient dans les environs, d’autres ont connu Jaccottet à Paris ou en Suisse, dès sa jeunesse.

