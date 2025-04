«La trilogie du baron» de Jean-Michel Borcard: vivants et résistants, malgré tout

LIVRES

Jean-Michel Borcard

LA TRILOGIE DU BARON

Torticolis et Frères, 596 pages

«Un premier roman cru, qui cogne, rigole et fait du bien», titrait La Gruyère, il y a six ans. Jean-Michel Borcard déboulait avec L’asile du baron et son histoire de deux dératiseurs empêtrés dans leur loose. Depuis, l’écrivain gruérien a poursuivi sur sa lancée avec Les soupirs du soir (2020) et Dans le silence des génuflexions (2023). Torticolis et Frères a l’excellente idée de les réunir en un volume, La trilogie du baron, avec une préface de l’éditeur et un émouvant prologue inédit. Où l’on assiste à la rencontre entre Joseph Miceli, narrateur si attachant, et le fameux baron.

Avec l’impayable Carl Meinhof, Joseph Miceli va multiplier les bêtises, les rencontres et les aventures. Dans une langue qui secoue…