HOCKEY SUR GLACE. Les deux buts inscrits par Axel Simic lors des succès de la Suisse face à la France vendredi (4-3) et samedi (2-5) n’auront pas suffi. L’attaquant gumefensois n’a pas survécu aux premières coupes effectuées par le sélectionneur national Patrick Fischer en vue du Mondial en Suède et au Danemark (9 au 25 mai). Les joueurs de Fribourg-Gottéron Sandro Schmid, Christoph Bertschy et Samuel Walser ont, eux, fait le chemin inverse. GR