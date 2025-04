Entre Bulle et Hauteville, un même esprit de famille

Le RC Hauteville a des points communs avec son grand frère du SA Bulle.

Récemment nommés, leurs présidents Stéphane Schouwey et Sven Romanens partagent la même optique.

Première manche de la Coupe La Gruyère, la course de relais en forêt a lieu dimanche en Bouleyres.

GLENN RAY

COURSE À PIED. La course de relais en forêt marque l’ouverture de la Coupe La Gruyère, ce dimanche en Bouleyres. Parmi les quelque cent équipes au départ (lire ci-dessous), les «violet et noir» du Sporting Athlétisme Bulle – club organisateur – seront bien représentés. Le maillot vert «pétant» du Running Club Hauteville (RCH) devra, lui, patienter encore pour sa première sortie. Si le SAB et le RCH se battront pour leurs couleurs respectives, les deux entités gruériennes partagent un même esprit de famille prôné…