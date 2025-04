Le TC se donne un nouveau secrétaire général

JUSTICE. Dans un communiqué, le Tribunal cantonal (TC) annonce avoir choisi Cédric Steffen, actuel secrétaire général adjoint et greffier présidentiel pour les cours pénales, pour occuper la fonction de secrétaire général. Il succédera à compter du 1er juillet à Frédéric Oberson, élu, lui, secrétaire général du Grand Conseil. Titulaire d’une licence en droit de l’Université de Fribourg, Cédric Steffen, 52 ans, domicilié en Sarine, a travaillé successivement en tant que collaborateur scientifique auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations, juriste auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police et greffier auprès du Tribunal administratif fédéral. Dès 2011, il est engagé en qualité de greffier auprès du TC. FP