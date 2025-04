L'Etat de Fribourg refuse de taxer les piscines privées

Deux députés proposent l’instauration d’une taxe cantonale pour aider à financer les mesures contre la sécheresse.

YANN GUERCHANIK

GRAND CONSEIL. D’un côté, les paysans de montagne qui manquent d’eau pendant les épisodes de sécheresse. De l’autre, les particuliers qui abreuvent leurs piscines et leurs jacuzzis. Un paradoxe?

C’est en tout cas l’avis des députés socialistes Marie Levrat (Vuadens) et Grégoire Kubski (Fribourg). En mars 2023, ils ont déposé une motion proposant l’instauration d’une taxe cantonale sur l’eau utilisée pour les piscines et les jacuzzis privés. L’objectif des motionnaires: contribuer au financement de mesures contre la sécheresse, dont les effets se font sentir de plus en plus souvent dans le canton.

Dans sa réponse, le Gouvernement fribourgeois reconnaît lui aussi…