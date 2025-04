Mélissa Suchet s’impose, Benjamin Gapany enchaîne

LUTTE SUISSE. Première fête et première victoire pour Mélissa Suchet (Paysd’Enhaut). Invaincue à Hergiswil (NW) samedi, la lutteuse de Grandvillard a battu Clara Egger (Haute-Sarine) en passe finale et a fini au rang 1 (58,25 points). Dimanche à la Régionale de Givisiez, Benjamin Gapany a signé son deuxième succès de la saison. Le Marsensois du club de la Gruyère a remporté ses six duels, dont le dernier face à Lario Kramer (Chiètres), pour hériter du rang 1 (59,50). Son camarade botterensois Paul Tornare a pris le rang 3a (57,25). De retour de blessure, Johann Borcard (Villars-sous-Mont) a terminé au rang 9a, lui qui n’avait plus lutté depuis juillet 2023. VT