Pour tout savoir sur les oiseaux nicheurs

Le Cercle ornithologique de Fribourg publie un ouvrage recensant toutes les espèces d’oiseaux nicheurs présents dans le canton et la Broye vaudoise. De quoi illustrer les changements survenus ces trente dernières années.

VALENTIN CASTELLA

AVIFAUNE. Un travail minutieux, de fourmis et même de titan a été réalisé par le Cercle ornithologique de Fribourg (COF). Celui-ci a présenté hier en conférence de presse son livre Oiseaux nicheurs du canton de Fribourg et de la Broye vaudoise, qui regroupe plusieurs centaines de milliers d’observations récoltées sur le terrain entre 2013 et 2017 par des ornithologues bénévoles. Elles ont permis de nourrir un imposant ouvrage de 477 pages listant les 186 espèces d’oiseaux qui nichent ou qui ont niché récemment dans la région.

Le livre, réalisé par 39…