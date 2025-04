FRANCE 2, MARDI À 21 H 10

Avec Kendji Girac chez les Turkana

A l’occasion des 20 ans de «Rendez-vous en terre inconnue», Frédéric Lopez a pris la route une dernière fois, aux côtés de Kendji Girac, en direction des plaines désertiques du nordouest du Kenya, terre du peuple Turkana. Sur les rives du plus grand lac salé d’Afrique, ils découvrent des familles animées d’un courage et d’une résilience hors norme. Les Turkana sont des éleveurs qui peuplent l’une des régions les plus arides du Kenya. Mais six années successives d’une sécheresse sans précédent ont mis à mal les troupeaux, tuant la grande partie des animaux. Les éleveurs se sont rapprochés du lac Turkana. Là, certaines familles ont fait un choix radical mais indispensable à leur survie: elles se sont tournées vers la pêche. Kendji…