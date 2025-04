St-Paul Médias SA précise son cap stratégique

Le secteur des médias connaît depuis plusieurs années une transformation sans précédent: migration de la publicité vers les grandes plateformes numériques, information gratuite à profusion mettant à mal le modèle de l’abonnement payant. Le canton de Fribourg n’est pas une île, St-Paul Médias SA non plus. Et même si ses titres - La Liberté, La Gruyère, La Broye Hebdo, Le Messager - ont bien résisté jusqu’ici, ils sont eux aussi mis au défi de cette évolution.

Afin de dégager des perspectives d’avenir et d’assurer son équilibre financier, St-Paul Médias SA a mené ces derniers mois des réflexions stratégiques sur ses activités et son portefeuille de titres à l’horizon 2030. Son Conseil d’administration a validé un plan de trois mesures d’importance.

Mesures d’économie

Dans un contexte de forte pression sur ses revenus, St-Paul Médias SA se voit contraint d’alléger sa structure de charges. Dans le cadre du budget 2025, le Conseil d’administration a ainsi validé des mesures d’économie concernant tous les secteurs de l’entreprise, rédactions et Département marketing.

St-Paul Médias SA prévoit la suppression de postes et des adaptations contractuelles d’ici la fin de l’année. Ces mesures concernent 20 personnes (pour 5,8 EPT). Un soutien sera offert aux collaboratrices et collaborateurs concernés.

Par ailleurs, les départs naturels qui interviendront en 2025 ne seront pas compensés, sauf exception.

"Le Messager" intégré à "La Gruyère"

Dès le 1er janvier 2026, l’hebdomadaire Le Messager, centré sur le district de la Veveyse, cessera de paraître et sera intégré à La Gruyère. Cette dernière continuera de réserver une place de choix à l’actualité veveysanne. Les abonnés et annonceurs actuels du Messager se verront proposer de nouvelles offres à La Gruyère.

La décision d’intégrer Le Messager à La Gruyère découle de considérations économiques, ainsi que de la volonté de St-Paul Médias SA de simplifier son portefeuille de titres.

Au sein de ce portefeuille, La Liberté reste le quotidien cantonal et la plateforme numérique d’information de St-Paul Médias SA; La Gruyère, le journal du Sud fribourgeois paraissant trois fois par semaine; et La Broye Hebdo, le journal couvrant l’actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise, ainsi que du Vully.

Les journaux de St-Paul Médias SA resteront imprimés à Berne

Les journaux de St-Paul Médias SA continueront d’être produits au Centre d’impression de Berne de Tamedia au-delà du 31 décembre 2026, échéance du contrat en cours.

Cependant, dans un marché de l’impression des journaux en profonde mutation, et pour maintenir les coûts à un niveau supportable, La Liberté sera produite dès 2027 en début de soirée, avec un délai de bouclage aux alentours de 19 h 30. Ses abonnés premium (papier + journal numérique) retrouveront l’actualité de la soirée, notamment sportive, sur le site et l’application.

Le bouclage de La Gruyère devra lui aussi être anticipé d’environ deux heures dès 2027.

Garantir une information de qualité

Au travers de ce plan d’action, le Conseil d’administration et la Direction de St-Paul Médias SA comptent assurer des perspectives d’avenir à leurs titres et garantir ainsi à la population une information de qualité, de même qu’une couverture diversifiée de la région. St-Paul Médias SA