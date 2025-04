Triplé sudiste pour lancer le Mérite 2025

MÉRITE SPORTIF. Le Mérite sportif fribourgeois 2024 a été seulement remis vendredi passé (La Gruyère du 29 mars) que l’édition 2025 est déjà lancée. Le Veveysan Alexis Monney, fraîchement auréolé, ainsi que les Gruériens Robin Bussard et Mathilde Gremaud sont les trois candidats nommés par la commission pour le premier trimestre. Les votes pour le skieur de Fruence, le skieur-alpiniste d’Albeuve et la freestyleuse de La Roche sont ouverts dès aujourd’hui sur www.meritesportif.chetcejusqu’au 21 avril. Ce processus de sélection et de vote se répétera à la fin de chaque trimestre de 2025. Des cinq athlètes plébiscités (un lauréat par trimestre et un candidat repêché), le vainqueur final sera connu lors de la Nuit du Mérite le 27 mars 2026. VALENTIN THIÉRY