Vitor Hugo a redonné du souffle aux taureaux bullois

Entraîneur-joueur, Vitor Hugo a guidé l’Uni Futsal Team Bulle en quart de finale des play-off.

Passé par le Benfica et la Seleçao, le Portugais de 40 ans a redonné du plaisir à ses joueurs.

Sous son impulsion, les Bullois espèrent déjouer les pronostics ce dimanche contre Mobulu.

GLENN RAY

FUTSAL. Entraîneur ad interim depuis le limogeage de Nelson Mineiro en janvier dernier, Vitor Hugo a évité une fin de saison misérable à l’Uni Futsal Team Bulle (UFTB). Mieux, le Portugais de 40 ans permet au club de contempler sa première demi-finale de play-off de Premier League depuis 2015. Battus aux tirs au but par Mobulu lors de l’acte I (lire cidessous), les Gruériens ont des raisons d’espérer: «L’état d’esprit et les qualités sont là. Si nous sommes plus réalistes devant le but, nous pouvons…