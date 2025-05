Le Gers ne compte pas moins de six «Plus Beaux Villages de France». Bastides, castelnaux et sauvetés sont encore aujourd’hui les reflets de l’héritage architectural médiéval du Gers, et incarnent la richesse historique de ce territoire. Jérôme Pitorin découvre l’engagement des habitants à faire vivre cet héritage. Samedi, à 21 h, sur FRANCE5.

