Avec les «forçats des courts»

Le nouveau roman de Philippe Lamon offre une immersion drôle et touchante dans le monde du tennis. Celui des sans-grade: son antihéros de 30 ans, 368e joueur mondial, reste persuadé qu’il peut encore y arriver…

ÉRIC BULLIARD

«Le sport est un matériau romanesque incroyable et un vecteur d’émotions incomparable. Il y a des drames… On est vite dans Shakespeare!» Philippe Lamon est lancé, on n’a pas envie de l’interrompre. Sur cette terrasse d’un café lausannois, il évoque des souvenirs et des enthousiasmes. Sportifs et littéraires, parce qu’il n’y a pas de raisons que les deux ne se marient pas. Comme dans son dernier roman, Le match du siècle, immersion drôle et touchante dans les coulisses du tennis. Pas aux côtés des stars millionnaires, plutôt avec les sans-grade qui voyagent de…