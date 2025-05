Churchill, Roosevelt et Staline: La route vers Yalta

ARTE, MARDI À 21 H

A Yalta s’est tenue en février 1945 la plus célèbre conférence de la Seconde Guerre mondiale. Il s’agissait de décider de l’organisation du monde d’aprèsguerre. Mais ce qui s’est réellement joué à ce moment n’est que le résultat d’une longue relation personnelle entre trois leaders, contraints par les hasards de la guerre à une alliance chaotique et contre-nature. Contre vents et marées en effet, Roosevelt, Churchill et Staline poursuivent inlassablement deux objectifs: d’abord gagner la guerre ensemble et ensuite imposer leurs vues - différentes, voire antagonistes - sur le monde à reconstruire. ■