Dix de chute pour le FC Bulle

Le FC Bulle a sans doute perdu plus qu'un match samedi pour sa dernière de la saison à domicile. Malgré l'enjeu, les Gruériens ont livré une performance insuffisante à plusieurs niveaux. Dans l'engagement notamment face à des Luganais qui jouaient leur survie en Promotion League. Résultat: les visiteurs ont marqué juste avant (44e, 0-1) et peu après la mi-temps (61e, 0-2) sans provoquer de révolte des locaux. Pire: sans un Killian Ropraz excellent pour son retour au but, l'addition aurait été plus salée.

Conséquence de cette treizième défaite de la saison, le FC Bulle dégringole à la 11e place du classement. Il faudra donc gagner à Baden samedi prochain et espérer un faux pas d'au moins deux concurrents directs pour obtenir son ticket pour la Coupe de Suisse.

Retrouvez l'analyse et les réactions de Bulle-Lugano M21 (0-2) dans La Gruyère de ce mardi.