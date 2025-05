Julie Deschenaux dit adieu au ski d’élite

A 20 ans, la Glânoise Julie Deschenaux a décidé d’arrêter le ski de haut niveau. Les blessures auront eu raison de l’ancien espoir du cadre C de Swiss-Ski, qui comptait quelques départs en Coupe d’Europe.

VALENTIN THIÉRY

SKI ALPIN. Et dire que ses résultats de la défunte saison étaient encourageants. «Ils ne changent rien. Je n’ai plus cette émotion, cette volonté de me donner à fond, ni cette adrénaline au départ.» Julie Deschenaux a beaucoup réfléchi. Et la meilleure décision pour elle, c’est d’arrêter le ski de haut niveau.

Ex-membre du cadre C de Swiss-Ski, la Glânoise de 20 ans n’a jamais retrouvé une totale confiance après ses deux graves blessures au genou l’ayant écartée des pistes pendant 414 jours. Son retour en janvier aura donc été son dernier. «C’est une discipline qui exige…