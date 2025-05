L’enfer italien de Rémi Bonnet

Rémi Bonnet a lancé son été avec une 31e place sur le circuit des Golden Trail World Series, samedi. Le Charmeysan a vécu un cauchemar, pendant que son pote gruérien Valentin Marchon terminait 18e.

VALENTIN THIÉRY

TRAIL. Rémi Bonnet a arrêté de chercher pourquoi il était passé à côté de sa course, samedi en Italie. A Noli pour la troisième étape des Golden Trail World Series (GTWS), la première pour le Charmeysan qui lançait sa saison d’été, il a terminé 31e. «Je n’ai jamais eu des sensations aussi pourries. Après une heure d’effort, je ne me sentais pas moi-même. L’un des pires jours de ma vie de sportif. La forme aux entraînements était bonne, mes valeurs normales. On a tout analysé avec mon coach, et on ne voit pas trop d’explications, si ce n’est un coup de chaud», livre le Gruérien…