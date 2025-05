La revue sportive de...

Romain Ramuz

19 ans, Avenches, joueur du TC Bulle

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LE DEBUT DE L’OPEN DE GENEVE

«C’est un tournoi que je vais suivre, malheureusement pas sur place. La venue du Serbe Novak Djokovic est un plus pour le tournoi et attise l’intérêt du public. Personnellement, je ne vais pas forcément regarder ses matches, mais plutôt ceux de Casper Ruud, de Grigor Dimitrov et de Taylor Fritz. C’est un moyen de progresser au niveau tactique. J’essaie d’observer leur manière de bouger et les zones qu’ils parviennent à trouver.»

Le pronostic de Romain Ramuz: vainqueur de l’Open de Genève 2025: Casper Ruud (Norvège).

Le pronostic de La Gruyère: vainqueur de l’Open de Genève 2025: Taylor Fritz (Etats-Unis).

● SON ACTUALITE DE LA QUINZAINE: LES INTERCLUBS DE LIGUE B

«J’ai participé à la…