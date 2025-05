Le FC Bulle doit vite retrouver son second souffle

Avec un point heureux obtenu samedi contre Young Boys M21 (1-1), le FC Bulle a validé son maintien en Promotion League en même temps qu’il en a quitté le top 7. C’est au physique notamment que les Gruériens le réintégreront, ce samedi face à Lugano M21.

QUENTIN DOUSSE, À BERNE

FOOTBALL. Le point positif d’abord: grâce au nul (1-1) arraché samedi sur le synthétique de Young Boys M21, le FC Bulle disputera une quatrième saison en Promotion League. Le point négatif ensuite: à cause de ce neuvième match consécutif sans victoire, les Gruériens (9es) ne sont virtuellement plus qualifiés pour la prochaine Coupe de Suisse. A seulement cent huitante minutes du terme d’un championnat qui les verra recevoir Lugano M21 (ce samedi) et se déplacer à Baden (le 24 mai).

Comment le FC Bulle vaincra-t-il ces…