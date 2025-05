Le Grand Conseil accepte une version light du projet ENEO

L’Equipement numérique pour l’école obligatoire (ENEO) a été adopté hier par une large majorité du Grand Conseil. Mais c’est la version bis de la commission, proche du statu quo, qui a séduit.

XAVIER SCHALLER

NUMÉRIQUE. Après trois ans de péripéties, l’Equipement numérique pour l’école obligatoire (ENEO) a été adopté hier par le Grand Conseil, par 80 oui, 10 non et 2 abstentions. Même s’il reste très peu du projet initial du Conseil d’Etat et de ses ambitions, le Grand Conseil a salué un compromis réussi.

Le débat a eu lieu jeudi, lors de l’entrée en matière et la première lecture. Deux heures pour, surtout, se convaincre que le projet bis de la commission ad hoc est bien «la meilleure solution au vu du contexte actuel», comme l’a affirmé son rapporteur Pierre Vial (ps, Progens). Ce qui…