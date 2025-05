Le projet du Conseil d’Etat fribourgeois pour mieux organiser la culture

Deux projets législatifs doivent permettre de répondre aux défis qui se posent aux acteurs et entreprises culturels du canton. Les messages de deux lois actualisées, sur l’encouragement des activités culturelles et sur les institutions culturelles de l’Etat, ont été transmis au Grand Conseil.

XAVIER SCHALLER

CULTURE. La population fribourgeoise bénéficie d’une offre culturelle «foisonnante et rayonnante», souligne Sylvie Bonvin-Sansonnens, directrice de la Formation et des affaires culturelles. «Cette dynamique tient essentiellement à des initiatives privées, mais qui sont soutenues par un cadre légal et des stratégies développées par les collectivités publiques.»

Ce cadre légal datant de 1991, il était «nécessaire de l’adapter aux problématiques d’aujourd’hui et aux enjeux de demain». Le…