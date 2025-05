Le vin et les produits du terroir à l’honneur samedi

MIDDES. Samedi à la salle communale de Middes se déroulera de 10 h 30 à 20 h la 10e édition de l’Ami-Divin. Il s’agit d’une manifestation regroupant principalement des vignerons qui feront déguster leurs produits. Cette année, ils seront dix-sept et rejoindront la Glâne depuis différents cantons. Les organisateurs informent également que des produits du terroir seront mis à l’honneur. Seront également présents des producteurs de gin, de bière artisanale et de chocolat. Château gonflable et grimage sont prévus pour les enfants. Informations sur le site www.ami-divin.ch. VAC