Les errements de l’histoire

BANDE DESSINÉE

Yann et Olivier Neuray

NUIT BLANCHE

Glénat

A l’orée de la Seconde Guerre mondiale, un ancien soldat au service du tsar Nicolas II célèbre Noël avec ses vieux compagnons d’armes, se remémorant le monde d’avant les révolutions de 1917. Exilés en France, ou ailleurs, les débris de l’Armée blanche se sont reconvertis comme ils peuvent, animateurs de restaurants russes ou chauffeurs de taxis parisiens. Comme c’est le cas pour Sacha Kalitzine, général impeccable, fier et un brin désabusé, dont les étoiles ont disparu depuis 20 ans, et qui rêve encore d’un retour triomphant et illusoire dans sa patrie. Sauf que, depuis, Staline a décidé de faire le ménage chez ses ennemis d’hier et Kalitzine est la prochaine cible. Son bourreau possède les traits d’une jeune fille blonde qu’il…