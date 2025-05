Michel Golliard à la tête du CS Romontois

FOOTBALL. Uides dos Santos et Andre De Oliveira ne sont plus les entraîneurs du CS Romontois, actuellement dans le ventre mou du classement en 2e ligue interrégionale. Le duo a été remplacé par Michel Golliard. Le Vuadensois de 56 ans était sur le banc mercredi soir lors de la réception de Châtel-Saint-Denis (un derby qui sera développé dans La Gruyère de ce samedi). L’ancien coach au Team AFF sera également à la barre pour la saison 2025-2026. Le club glânois a annoncé l’engagement du papa de Théo (Helmond Sport, Pays-Bas) et Robin (FC Breitenrain) en début de semaine dans un communiqué. VT