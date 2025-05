Mission impossible: Rogue Nation

M6, VENDREDI, À 21 H 10

L’équipe de Mission impossible a été dissoute sur demande de la CIA, et ses membres sommés de se rendre et de faire amende honorable. C’est alors qu’Ethan Hunt découvre la preuve de l’existence du Syndicat, une puissante rganisation criminelle. Traqué par la CIA et par le Syndicat, il disparaît et entre dans la clandestinité. Durant six mois, il resserre sa toile autour de ces terroristes ultra entraînés, qui semblent de surcroît lui en vouloir personnellement. Sa route croise de manière récurrente celle d’Ilsa Faust, une agente du MI6 qui navigue en eaux troubles. Pendant ce temps, Brandt et Benji sont forcés de se soumettre à Alan Hunley, le directeur de la CIA. Jusqu’au jour où Hunt contacte Benji, lui donnant rendezvous en Autriche. L’équipe de Mission…