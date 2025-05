Nicole Hirsig, ou la matière spirituelle

La Vaudoise d’origine fribourgeoise Nicole Hirsig présente à la galerie Image-In de Châtel-Saint-Denis ses tableaux en relief et sculptures. Un univers coloré et bien vivant, à découvrir jusqu’au 25 mai (vendredi de 16 h à 20 h, samedi et dimanche de 13 h 30 à 18 h). Sa technique, elle l’a cherchée et élaborée durant de nombreuses années, avant de découvrir le travail de l’argile dans les ateliers de Catherine Meury-Althaus à Vétroz. «Il s’agit de poudre de bois compactée, à laquelle je mélange des minéraux.» Les toiles prennent ainsi corps, en y faisant émerger les protagonistes en 3D. Les symboles spirituels y sont omniprésents. En parlant du «bananier», la plus grande peinture de l’exposition, celle qui n’hésite pas à interpréter explique: «Je me suis inspirée de l’énergie et de la…