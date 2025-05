Parlons d’autre chose et réjouissons-nous

Coup de plume

PAR XAVIER SCHALLER

HOCKEY. Si ça ne tenait qu’à moi, on ne reviendrait pas sur cette finale du championnat du monde de hockey, perdue 1 à 0, dimanche soir à Stockholm. Pas envie, pas le courage, après un match étouffant et deux derniers tiers en apnée, sans parler de la prolongation… Pas l’énergie de parler du magnifique but victorieux de Tage Thompson, après trois minutes de prolongation et surtout juste après un tir de Denis Malgin à peine effleuré par le gardien américain, qui avait le poids d’un titre.

Mais j’ai promis cette chronique vendredi, naïf que je suis. Pour y aller en douceur, parlons d’abord du plaisir d’avoir vu la Suisse évoluer à ce niveau avec, objectivement, le jeu le plus spectaculaire du tournoi. Les Québécois – et Geoffrey Vauclair, le nouveau…