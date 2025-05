Passe-moi les jumelles

RTS 1, VENDREDI À 20 H 10

Le berger et ses lumières

Dans l’alpage isolé des Begnines, François Duruz, ancien citadin devenu berger et aquarelliste, trouve dans la solitude, la nature et la lumière un équilibre profond, transformant son refuge montagnard en galerie éphémère où paysages, couleurs et émotion ne font qu’un.

Une femme à la barre

Du haut de ses 20 ans, Amandine Marchon se défait des clichés. Elle est à la fois l’une des deux seule forestière bucheronne du Valais Central mais aussi championne de pole dance sportive. ■