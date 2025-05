Pixel et cætera

SAUVE-QUI-PEUT. Des bruits de couloir, en l’occurrence des bruits de bunker, indiquent que la Conférence intercantonale des affaires militaires planche sur la rédaction d’un fascicule destiné à la population, sorte de guide pratique pour savoir comment se comporter en cas de guerre imminente. Par exemple, il serait vivement recommandé avant de descendre dans nos bunkers de quartier – après avoir viré les candidats à l’asile qui y vivent – ou dans nos bunkers d’immeuble – après avoir viré tout le bordel accumulé dans les caves – de s’équiper d’une ration de survie pour une semaine, soit du riz, des pâtes, de l’eau (ou du Caffè Latte, des Red Bull et des bières si on a eu le temps de passer à la Coop), de se munir de ses papiers, d’une radio à pile et d’un sac à dos (plus pratique car il…