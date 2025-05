HIPPISME. Les Ecuries Sottas à Marsens organisent ce vendredi (dès 8 h), samedi (7 h) et dimanche (7 h) un concours hippique de saut d’obstacles. Plus de 900 cavaliers et cavalières seront engagés. Les épreuves les plus relevées débuteront dimanche après-midi, notamment avec les Gruériennes Sohane Desarzens et Vanessa Schwab. VT