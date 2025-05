Science grand format

FRANCE 5, JEUDI À 21 H 05

Cités d’or, le grand malentendu

Cinq siècles après la conquête de l’Amérique, des chercheurs du monde entier enquêtent sur ce qui fut l’un des moteurs les plus puissants de la colonisation du continent: la quête de l’or. Ce métal précieux, éclatant, qu’on dit éternel, a motivé des expéditions colossales, justifié les pires exactions et donné naissance aux récits les plus fous. Une multitude de mythes faisant des Amériques une terre «magique», au sol d’une richesse infinie et aux rues pavées d’or, qui ne demandait qu’à être conquise. Mais que se cache-t-il derrière ces fantasmes? Les fameuses «Cités d’or» de la légende ont-elles réellement existé? S’agissait-il d’un immense malentendu?■