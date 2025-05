Suzanne Geinoz

née Clerc

BULLE

Entourée de l’amour de sa famille, Suzanne Geinoz-Clerc s’est endormie paisiblement le 1er mai au petit matin, après avoir courageusement affronté la maladie. Un dernier hommage lui sera rendu lundi 5 mai, à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Le 26 avril 1941, Suzanne vit le jour dans le foyer d’Alfred et de Marie. Elle grandit aux côtés de deux frères, Francis, l’aîné, et Romain, le benjamin. Après sa scolarité obligatoire effectuée à Hauteville, Suzanne travailla dans plusieurs usines, dont Nestlé et une fabrique de lampes, à Matran. L’été, elle faisait les foins. En 1961, elle donna naissance à son premier enfant Gilbert. Lors d’un bal, elle fit la connaissance d’Albert Geinoz, de Neirivue, avec qui elle s’unit le 5 septembre 1964.

Le…